Altın fiyatlarında bugün... Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Mart ayına 316,31 lira ile başlayan gram altın 11 Şubat'ta 303,4300 lira ile son bir ayın en düşük, 9 Mart tarihinde ise 332,2768 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %3,53 değişim gösteren gram Altın şu an 329,7376 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 329,09 TL / Gram altın satış fiyatı 329,73 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 525,79 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 537,52 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.048,32 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.075,03 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.168,52 TL / Tam altın satış fiyatı 2.222,99 TL

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