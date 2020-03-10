BİST103.5240EURO6,99-0,53USD6,14-0,09ALTIN331,211,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarında bugün... Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?
    ABONE OL
    10.03.2020 - 07:21 |

    Altın fiyatlarında bugün... Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

    Yeni haftaya yükselişle başlayan altın kapanışı 332 lira ile yaptı. Bugün altın fiyatlarında hafif bir düşüş söz konusu... Sabah saatlerinden itibaren sıklıkla sorulan soru Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? şeklinde...

    Altın fiyatlarında bugün... Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

    Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Mart ayına 316,31 lira ile başlayan gram altın 11 Şubat'ta 303,4300 lira ile son bir ayın en düşük, 9 Mart tarihinde ise 332,2768 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %3,53 değişim gösteren gram Altın şu an 329,7376 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 329,09 TL / Gram altın satış fiyatı 329,73 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 525,79 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 537,52 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 1.048,32 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.075,03 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Tam altın alış fiyatı 2.168,52 TL / Tam altın satış fiyatı 2.222,99 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

     

      Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı... 72. son bölüm izleme linki

      Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı... 72. son bölüm izleme linki

      Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

      Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

      Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

      Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

      İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

      İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

      Sıradaki Haber