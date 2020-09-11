11.09.2020 - 10:17 |
Altın fiyatları canlı 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...
Altın fiyatları için arayış başladı. Bugün altın almak veya bozdurmak isteyenler güncel rakamlar hakkında bilgilenmek istiyor. Peki Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatları canlı 2020 listesi...
Altın fiyatları canlı grafiğini haberimize ekledik. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarının anlık durumunu haberimizin içeriğindeki rakamlardan ve anlık takip linki üzerinden sorgulayabilir.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:465,50 TRY Satış Fiyatı:467,92 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:756,50 TRY Satış Fiyatı:766,00 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:756,50 TRY Satış Fiyatı:766,00 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.015,90 TRY Satış Fiyatı:3.047,90 TRY
Jigolo yapma vaadiyle 250 bin lira dolandırdılar! Sonra da tehdit ederek haraca bağladılarBursa'da 14 yetişkin erkeği 'jigolo' yapma vaadiyle dolandıran ardından da "Yakınlarınıza rezil ederiz" tehdidiyle haraca bağlayan 15 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. 14 erkeği toplam 250 bin lira dolandıran çete üyelerinin banka hesaplarında, 4 ayda 1 milyon 500 bin TL'lik hesap hareketi olduğu ortaya çıktı.