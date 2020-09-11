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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...
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    11.09.2020 - 10:17 |

    Altın fiyatları canlı 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...

    Altın fiyatları için arayış başladı. Bugün altın almak veya bozdurmak isteyenler güncel rakamlar hakkında bilgilenmek istiyor. Peki Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatları canlı 2020 listesi...

    Altın fiyatları canlı 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...

    Altın fiyatları canlı grafiğini haberimize ekledik. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarının anlık durumunu haberimizin içeriğindeki rakamlardan ve anlık takip linki üzerinden sorgulayabilir.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:465,50 TRY Satış Fiyatı:467,92 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:756,50 TRY Satış Fiyatı:766,00 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:756,50 TRY Satış Fiyatı:766,00 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.015,90 TRY Satış Fiyatı:3.047,90 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

     

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