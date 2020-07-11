Altın fiyatlarında son durum | 11 Temmuz gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika haberleri. Kapalıçarşı'da altın haftanın son gününde günü 0,3 azalışla tamamladı. İşte 11 Temmuz 2020 Altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 396,98 satış: 397,12

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış: 645,90 satış: 654,90

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.654,00 Satış: 2.694,00

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BU HAFTA ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

BIST 100 endeksi, en düşük 112.829,40, en yüksek 120.203,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,81 azalarak 114.808,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,79 kazanımla 399,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,81 artışla 2.650,00 liraya çıktı. Geçen hafta 635,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kazanarak 6,8670 liraya yükseldi, avro da yüzde 0,62 artışla 7,7680 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,26 değer kazınırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları oldu.