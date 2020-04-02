Altın fiyatlarında son durum... Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları son bir ayda sıçrama kaydederken altın fiyatlarında tarihi rekorlar geldi. Bu hafta dalgalı bir seyir izleyen altında bugün önceki kapanışa göre sabah saatlerinde hafif bir düşüş yaşanıyor. İşte 2 Nisan altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2020

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 341,41 TL / Gram altın satış fiyatı 341,59 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 548,577 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 559,42 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.096,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.118,84 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.191,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.213,83 TL

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