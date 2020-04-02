02.04.2020 - 08:40 |
Altın fiyatlarında son durum... Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?
Bu hafta altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Altın, haftaya 342 lira ile başlarken salı günü büyük bir düşüş yaşadı ardından çarşamba günü tekrar hızla yükseldi. Şimdi perşembe günkü son durum merak ediliyor. Peki, Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son bir ayda sıçrama kaydederken altın fiyatlarında tarihi rekorlar geldi. Bu hafta dalgalı bir seyir izleyen altında bugün önceki kapanışa göre sabah saatlerinde hafif bir düşüş yaşanıyor. İşte 2 Nisan altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2020
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 341,41 TL / Gram altın satış fiyatı 341,59 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 548,577 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 559,42 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 1.096,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.118,84 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı 2.191,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.213,83 TL
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