Altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı kaç para?

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından takip edilmeye devam ediyor. Koronavirüsün dünyada etkisini sürdürmesi Suriye ve Libya'da yaşanan iç savaşlar nedeniyle güvenli liman altın fiyatları 332 lirayı görmesinin ardından dün günü % 1,90 azalışla 325,90 liradan tamamladı. Altın fiyatlarında rüzgar bir anda ters yöne döndü. Çin tarafından Koronavirüsün aşısının bulunduğu ve Şubat ayı sonuna kadar ülkede hayatın normale döneceği açıklaması bir az olsun piyasaların nefes almasına neden oldu. Peki Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 326,37 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın İstanbul Kapalıçarşıda 533,38 TL liradan işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın Kapalıçarşıda 1.066,77 TL'den satışa sunuluyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.205,30 TL'den satışa sunuluyor.

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