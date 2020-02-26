Altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı kaç para?
Altın fiyatları için arayış hız kesmiyor. Günün her saat diliminde büyük merak konusu olan altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Şubat 2020 Çarşamba günü altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları kaç para? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından takip edilmeye devam ediyor. Koronavirüsün dünyada etkisini sürdürmesi Suriye ve Libya'da yaşanan iç savaşlar nedeniyle güvenli liman altın fiyatları 332 lirayı görmesinin ardından dün günü % 1,90 azalışla 325,90 liradan tamamladı. Altın fiyatlarında rüzgar bir anda ters yöne döndü. Çin tarafından Koronavirüsün aşısının bulunduğu ve Şubat ayı sonuna kadar ülkede hayatın normale döneceği açıklaması bir az olsun piyasaların nefes almasına neden oldu. Peki Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın an itibariyle 326,37 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın İstanbul Kapalıçarşıda 533,38 TL liradan işlem görüyor
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın Kapalıçarşıda 1.066,77 TL'den satışa sunuluyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 2.205,30 TL'den satışa sunuluyor.