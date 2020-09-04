GeÃ§en sene aralÄ±kta baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseliÅŸ trendine sadece martta artanÂ likidite ihtiyacÄ± sebebiyle ara veren altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± aÄŸustosta 2.075,11Â dolarla tarihi yÃ¼ksek seviyeye ulaÅŸtÄ±. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± bu seviyeden gelen karÂ satÄ±ÅŸlarÄ±yla kazanÃ§larÄ±nÄ± kÄ±smen geri vererek aÄŸustosu yÃ¼zde 0,37 deÄŸer kaybÄ±ylaÂ 1.967,95 dolardan tamamladÄ±.

Analistler, Kovid-19 salgÄ±nÄ±n getirdiÄŸi belirsizliklerle birlikteÂ baÅŸta ABD Merkez BankasÄ± (Fed) olmak Ã¼zere kÃ¼resel Ã§apta trilyonlarca dolarlÄ±kÂ parasal geniÅŸlemeye gidilmesinin altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±nÄ± destekleyen en Ã¶nemli etkenÂ olduÄŸunu kaydetti.

Artan belirsizliklerle aÄŸustosta ABD 10 yÄ±llÄ±k tahvillerinin reelÂ getirisinin yÃ¼zde eksi 1 seviyesine indiÄŸine dikkati Ã§eken analistler, getiriÂ arayÄ±ÅŸÄ±na giren yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n, hem likit hem de gÃ¼venli liman olmasÄ± sebebiyleÂ altÄ±na olan taleplerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Analistler, Kovid-19 salgÄ±nÄ±yla birlikte altÄ±n bazlÄ± yatÄ±rÄ±mÂ fonlarÄ±nÄ±n (ETF) altÄ±n fiyatÄ±ndaki artÄ±ÅŸta Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÃ¼resel bazdaÂ birÃ§ok yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n kolay alÄ±nÄ±p satÄ±labilmesi sebebiyle ETF'leri tercih ettiÄŸiniÂ sÃ¶yledi.

AÄŸustos'ta son iki yÄ±lÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 91,993'e gerileyen dolarÂ endeksinin de altÄ±nÄ± daha cazip bir yatÄ±rÄ±m aracÄ± haline getirdiÄŸini kaydedenÂ analistler, hala rekor dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerde seyreden dolar endeksindeki seyrinÂ altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±nÄ± eylÃ¼lde etkileyebileceÄŸini bildirdi.

Analistler, ABD ile Ã‡in arasÄ±nda geÃ§en sene imzalanan birinci fazÂ ticaret anlaÅŸmasÄ±ndaki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler Ã¼zerinden artan tansiyonun da risk algÄ±sÄ±nÄ±Â etkileyen Ã¶nemli bir faktÃ¶r olduÄŸunu, sÃ¼recin devamÄ±nda ise iki Ã¼lkenin masayaÂ oturmasÄ±nÄ±n gÃ¼venli liman varlÄ±klarda satÄ±ÅŸ baskÄ±sÄ±nÄ± beraberinde getirdiÄŸiniÂ belirtti.

Makro ekonomik geliÅŸmeler altÄ±n fiyatlamasÄ±nda Ã¶nemli rol oyanayacak

Commerzbank Commerzbank Emtia Analisti Carsten Fritsch, konuya iliÅŸkinÂ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgi notunda, "KÃ¼resel ekonomideki toparlanmanÄ±n beklenen daha hÄ±zlÄ±Â olabileceÄŸi ihtimali yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n altÄ±n talebini ertelemesine sebep olan enÂ Ã¶nemli baÅŸlÄ±k olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±nÄ±n dolar endeksindeki geliÅŸmelere daha duyarlÄ± haleÂ geldiÄŸine deÄŸinen Fritsch, ABD, Ã‡in ve Avro BÃ¶lgesi'nde beklentilerden iyi gelenÂ makro ekonomik verilerin ve yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ revize edilen beklentilerin yatÄ±rÄ±mcÄ±Â gÃ¼venini de iyileÅŸtirdiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Â Fritsch, bununla birlikte Ã¶zellikle Avro BÃ¶lgesi'ndeki deflasyonistÂ baskÄ±larÄ±n ultra-gevÅŸek para politikasÄ±nÄ± uzun bir mÃ¼ddet uygulamada tutmasÄ±nÄ±nÂ beklendiÄŸini, bu sebeple altÄ±ndaki duraklamanÄ±n geÃ§ici olabileceÄŸini belirtti.

ETF'lere olan talepte de Ã¶nemli derecede yavaÅŸlama gÃ¶zlemlendiÄŸiniÂ belirten Fritsch, fiziki altÄ±n talebinde ise gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼nÃ¼r bir artÄ±ÅŸÄ±nÂ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu artÄ±ÅŸÄ±n ETF'lerdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ telafi edemediÄŸini kaydetti.

Fritsch, Fed'in ortalama enflasyon hedefine geÃ§mesinin ise finansalÂ piyasalarda Ã§eÅŸitli varlÄ±klarÄ±n getiri potansiyelini artÄ±rmasÄ± sebebiyle altÄ±nÄ±nÂ ons fiyatÄ±nÄ± baskÄ±layabilecek bir baÅŸka etken olduÄŸunu dile getirdi.

AltÄ±n fiyatlarÄ± Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±na iliÅŸkin haber akÄ±ÅŸÄ±nÄ± takip edecek

Â AA Finans Analisti Ä°slam MemiÅŸ de Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n tedavisineÂ yÃ¶nelik geliÅŸmeler ve bÃ¶lgesel jeopolitik risklerin gÃ¶rece yatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n altÄ±nÄ±nÂ ons fiyatÄ±nÄ± baskÄ±layan baÅŸlÄ±ca unsurlar olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

AÄŸustos baÅŸÄ±nda reel faiz getirilerinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±, ABD-Ã‡in gerilimiÂ ve bol likidite gibi etkenlerin altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ± rekor seviyeye yÃ¼kselttiÄŸineÂ deÄŸinen MemiÅŸ, "Ancak Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve ABD BaÅŸkanÄ± DonaldÂ Trumpâ€™Ä±n aÅŸÄ± konusundaki aÃ§Ä±klamalarÄ±, altÄ±n fiyatlarÄ±nda gerilemeye neden oldu."Â ifadelerini kullandÄ±.

MemiÅŸ, Trump'Ä±n aÅŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±nÄ±n 1.911Â dolar, altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±nÄ±n ise 433 liraya gerilediÄŸini, dolayÄ±sÄ±yla aÅŸÄ±Â haberlerinin emtia fiyatlarÄ± Ã¼zerinde baskÄ± oluÅŸturduÄŸunu gÃ¶zlemledikleriniÂ belirtti. YÄ±l sonuna kadar DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™nden onaylanmÄ±ÅŸ bir aÅŸÄ± haberiÂ gelmesi halinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerin hÄ±zlanabileceÄŸini dile getiren MemiÅŸ, "Ancak, dÃ¼ÅŸÃ¼kÂ faiz ortamÄ±, bol likidite, jeopolitik riskler devam ettikÃ§e altÄ±n talebiÂ sÃ¼rebilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

MemiÅŸ, gram altÄ±nla ilgili olarak ÅŸunlarÄ± kaydetti: AÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±â€™da 515Â liraya kadar yÃ¼kseldiÄŸinde vatandaÅŸlarÄ±n panik alÄ±mlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. 2Â haftada 7 milyar dolarlÄ±k panik alÄ±mÄ± yapan vatandaÅŸlarÄ±n zarar ettiÄŸine ÅŸahitÂ olduk. Piyasalardaki agresif dalgalanmalarda yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n soÄŸuk kanlÄ± olmasÄ±nÄ±,Â panik alÄ±mlarÄ± yapmamalarÄ±nÄ±, piyasalarÄ±n normalleÅŸmesini beklemelerini tavsiyeÂ edebiliriz."