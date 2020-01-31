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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın fiyatı - Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları...
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    31.01.2020 - 10:42 |

    Gram altın fiyatı - Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları...

    Gram altın fiyatı - Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 2020 Ocak ayının son gününde altın fiyatları kaç para oldu? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Var olan altınını bozdurmak isteyenler de altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 31 Ocak 2020 altın fiyatları...

    Gram altın fiyatı - Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları...

    Gram altın, çeyrek altın kaç lira? Haftanın son gününde altın ne kadar merak konusu oldu. Güncel altın fiyatlarını yakından takip edenler,bugün gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatını öğrenmek istiyor. Altın fiyatları bu haftayı nasıl kapıyor? İşte altın fiyatlarında son durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 302,61 TL / Gram altın satış fiyatı 302,71 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 484,64 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 495,61 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 966,26 TL / Yarım altın satış fiyatı 991,22 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Tam altın alış fiyatı 1.999,16 TL / Tam altın satış fiyatı 2.049,12 TL

     

     

    Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
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