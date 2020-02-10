Altın ne kadar oldu? İşte son durum

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 118 milyon 261 bin 89,80 lira, işlem miktarı ise 3.727,75 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 122 milyon 653 bin 147,06 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.