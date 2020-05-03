Altın yatırımı olanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı yapıldı

Kovid-19 salgını küresel piyasalarda tarihi bir şoka neden olurken, ekonomi otoriteleri de salgının finansal etkilerini azaltmak için bu süreçte olağanüstü önlemler almak zorunda kaldı.

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere mart ve nisanda neredeyse tüm merkez bankaları, genişlemeci politikalara başvurarak likidite koşullarını iyileştirmeye ve salgının ekonomik ağırlığını hafifletmeye çalıştı.

Mart başından bu yana Fed'in varlık alımları 2 trilyon doları, bilançosu da 6,6 trilyon doları geçti. ECB, 750 milyar avroluk varlık alım programının yanı sıra likidite koşullarının rahatlaması ve kredi akışının sağlanması için uzun dönemli operasyonlarda faiz indirimlerine gitti. Japonya Merkez Bankası ise (BoJ) sınırsız devlet tahvili alımı sözü verdi.

Küresel anlamda hükümetler tarafından açıklanan destek paketleri ile toplamda 10 trilyon doları aşan önlemler, varlık fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi.

Martta yatırımcıların teminat kapatmak için altın satmak zorunda kalması, altınının ons fiyatında 252 dolarlık bir dalgalanmaya neden oldu.

Nisanda ise nispeten rahatlayan finansal piyasalarda alınan önlemlerin etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Altının ons fiyatı, yaklaşık son 8 yılın en yükseği olan 1.747 doları, gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 389,5 lirayı test etti.

Altının ons fiyatı nisanı yüzde 6,95 artışla 1.687 dolardan, gram altın da yüzde 13 değer kazancıyla Ağustos 2018'den bu yana en iyi aylık performansını sergileyerek 379,2 liradan tamamladı.

"Nisanda öngördüğümüz düşüşler mayısa sarktı"

AA Finans Analisti İslam Memiş, merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi, risk iştahındaki bozulmalar ve Kovid-19'a ilişkin endişelerin devam etmesinin altının ons fiyatını yukarı yönde desteklediğini, dolar/TL'deki güçlü duruşun, altının gram fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Nisan ayı boyunca dünyada rafineriler ve maden ocaklarının çoğunun kapalı ve uçuşların da yasak olması nedeniyle fiziki altın talebinde bir hareketlilik yaşanmadığını ifade eden Memiş, altın talebi ve hareketliliğinin sadece yatırım fonlarında (ETF) yaşandığını belirtti.

Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düzeltme hareketlerinin, altının ons fiyatında 1.668 dolar, altının gram fiyatında ise 370 lira seviyeleriyle sınırlı kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Nisan ayı içinde altının ons fiyatı 1.578 dolar seviyesinden 1.748 dolar seviyelerine kadar yükselerek 170 dolar değer kazanırken, altının gram fiyatı 336 lira seviyesinden 389 lira seviyelerine çıkarak 53 lira değer kazanmış oldu. Piyasaların kapalı olması, gün içerisinde altın fiyatlarının geniş bant aralığında dalgalanması, arz ve nakit kısmında dengesizliğin yaşanması gibi nedenlerle nisanda altın fiyatlarındaki alım-satım makas aralıklarının da açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Nisanda öngördüğümüz düşüşlerin mayısa sarktığını belirtmek isteriz."

Kovid-19 sürecinin, küresel ekonomilerde öngörülemeyen anormal günlerin yaşanmasına neden olduğunu vurgulayan Memiş, "Mayısta altın yatırımcısına kademeli alımlar tavsiye edebiliriz. Bu süreçte kademeli alımların yapılması, risklerin dağılımı açısından önem arz edecektir." dedi.

"Mayısta gram altında 340-390 lira aralığını takip edeceğiz"

İslam Memiş, altın fiyatlarında bir yorgunluk hissedildiği gibi, kar satışları ve düzeltme hareketlerinin yaşanmasının da olası olduğunu, bu nedenle mayısta altının ons fiyatında 1.520-1.820 dolar aralığını takip edeceklerini söyledi.

Küresel ekonomilerde belirsizliğin sürmesinin, altın fiyatlarında geniş bant aralığını takip etmelerine neden olacağını belirten Memiş, "Mayıs ayı için altının ons fiyatında geri çekilmeler, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1.720 ve 1.748 dolar seviyelerinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor." diye konuştu.

Memiş, gram altına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mayısta altının gram fiyatında 340-390 lira aralığını takip edeceğiz. Gram altının yükselişini sürdürebilmesi için 388 lira seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Altının gram fiyatında da 370-360-350 ve 340 lira seviyelerinden kademeli alımlar gelebilir. Düşüş yönündeki öngörümüz devam ettiğinden yatırımcıya, panik alımları yapmadan sakin ve soğukkanlılıkla düşüşleri beklemesi gerektiğini belirtmek isteriz. Özellikle dolar/TL'de yaşanabilecek düşüşlerin, altının gram fiyatında iyi alım fırsatları sunacağını tahmin ediyoruz."

Kovid-19 sürecinde düğünlerin dünya genelinde eylül, ekim ve kasım aylarına ertelendiğine işaret eden Memiş, bu durumun altın fiyatlarındaki düşüş beklentisini güçlendirdiğini ve bu sürecin iyi bir alım fırsatı sunabileceğini kaydetti.

Memiş, altının gram fiyatının 2020'nin ilk 4 ayında 291 liradan 379 lira seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, sadece nisanda 44 lira değer kazandığı göz önünde bulundurulduğunda alım için şu anki değerlerin uygun seviyeler olmadığını söyledi.