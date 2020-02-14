Altının kilogramı 306 bin 750 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 306 bin 200 lira, en yüksek 306 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 306 bin 750 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 445 milyon 205 bin 529,91 lira, işlem miktarı ise 1.462,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 447 milyon 524 bin 21,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Özak Kıymetli Madenler Ticaret ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.