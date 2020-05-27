BİST105.248 2.16EURO7.440.73USD6.770.78ALTIN369.220.16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
    ABONE OL
    27.05.2020 - 16:55 | | AA

    Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi.

    Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi

     

    Altın piyasasında, en düşük 371 bin 850 lira, en yüksek 381 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalışla 372 bin 100 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 606 milyon 993 bin 531,39 lira, işlem miktarı ise 1.645,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 607 milyon 30 bin 833,31 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank sıralandı.

    Avcılar’da plastik madde üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.Avcılar Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika...Edirne'de feci kaza! Yaralı çift için seferber oldular

    Son dakika...Edirne'de feci kaza! Yaralı çift için seferber oldular

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    TIR'ın dorsesinde taşınan otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

    TIR'ın dorsesinde taşınan otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

    Sıradaki Haber