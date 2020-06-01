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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
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    01.06.2020 - 17:06 |

    Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi

     

    Altın piyasasında, en düşük 379 bin 600 lira, en yüksek 383 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 380 bin 700 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 211 milyon 290 bin 666,38 lira, işlem miktarı ise 3.221,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 223 milyon 551 bin 293,79 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

    Dilek hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenlendiYeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı 11 Nisan'dan bu yana yaşam mücadelesi sürdüren, hamileyken hastalığından dolayı bebeği sezeryanla alınan ve dün yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
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