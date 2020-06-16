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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
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    16.06.2020 - 17:08 | | AA

    Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 381 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 380 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 571 milyon 920 bin 905,27 lira, işlem miktarı ise 1.520,76 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 585 milyon 652 bin 348,64 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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