Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 384 bin 900 lira, en yüksek 388 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 387 bin 530 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 301 milyon 29 bin 236,85 lira, işlem miktarı ise 3.410,06 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 308 milyon 307 bin 519,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret. Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.