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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 391 bin 300 liraya yükseldi
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    06.05.2020 - 16:45 |

    Altının kilogramı 391 bin 300 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin 300 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 391 bin 300 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 387 bin 600 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 391 bin 300 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 313 milyon 38 bin 508,90 lira, işlem miktarı ise 811,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 317 milyon 924 bin 617,83 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

    Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 6 bin aracın giriş yaptığı bildirildiMuğla'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık 6 bin aracın girdiği, ilçe trafiğinde yüzde 25 oranında artış yaşandığı öğrenildi.
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