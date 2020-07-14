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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 396 bin 350 liraya geriledi
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    14.07.2020 - 17:19 | | AA

    Altının kilogramı 396 bin 350 liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 396 bin 350 liraya geriledi.

    Altının kilogramı 396 bin 350 liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 396 bin 350 lira, en yüksek 399 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 396 bin 350 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 731 milyon 286 bin 813,30 lira, işlem miktarı ise 4.457,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 750 milyon 783 bin 767,77 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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