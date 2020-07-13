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    13.07.2020 - 17:17 | | AA

    Altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 381 milyon 844 bin 511,06 lira, işlem miktarı ise 959,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 399 milyon 90 bin 441,13 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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