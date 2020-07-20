Altının kilogramı 400 bin 200 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 398 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 400 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 543 milyon 64 bin 819,04 lira, işlem miktarı ise 3.961,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 560 milyon 842 bin 412,02 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret, Say Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi şeklinde sıralandı.