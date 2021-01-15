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15.01.2021 - 16:50 | | AA

Altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 437 bin 800 lirayı, en yüksek ise 441 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 440 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 128 milyon 785 bin 855,78 lira, işlem miktarı ise 2.579,19 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 138 milyon 502 bin 902,36 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

80 yaşındaki kocasını öldüren 75 yaşındaki Nimet Akgün ilk kez konuştuAnkara'nın Mamak ilçesinde karısı ile engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 80 yaşındaki Ali A, 75 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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