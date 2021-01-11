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HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi
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11.01.2021 - 18:00 | | AA

Altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi

 

Altın piyasasında, en düşük 439 bin 800 lirayı, en yüksek ise 445 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 441 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 144 milyon 233 bin 734,70 lira, işlem miktarı ise 2.613,95 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 175 milyon 517 bin 300,22 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Unutulan mum evi yaktıDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde doğum günü kutlayan gençler, mumu söndürmeden pastayı kaldırdı. Yanan mumun düşmesi sonucu halının tutuşmasıyla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
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