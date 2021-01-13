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13.01.2021 - 17:26 | | AA

Altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi.

Altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 441 bin 800 lirayı, en yüksek ise 444 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 443 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 833 milyon 661 bin 833,58 lira, işlem miktarı ise 1.885,27 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 845 milyon 282 bin 370,24 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Say Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Sultan Tat davasında flaş gelişme! 'İntihar değil'Antalya'da tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 39 yaşındaki Sultan Tat'ı 'kasten öldürme' suçundan yargılanan erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Tat ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya 'intihar' dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi.
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