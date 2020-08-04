BİST1.075-4.62EURO8.210.33USD6.970.25ALTIN443.480.39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 443 bin 900 liraya yükseldi
    ABONE OL
    04.08.2020 - 17:26 | | AA

    Altının kilogramı 443 bin 900 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 900 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 443 bin 900 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 438 bin 850 lira, en yüksek 445 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 288 milyon 157 bin 91,48 lira, işlem miktarı ise 5.228,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 320 milyon 4 bin 306,39 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

    Sıkıştırılınca yoldan çıktı! Askıda kaldı!Samsun'da bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yolun kenarındaki duvarda askıda kalan otomobilde bulunan yaralı sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri ile polis seferler oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mahalle muhtarı anlattı: İSPARK'ın mesaisi bitince değnekçinin mesaisi başlıyor

    Mahalle muhtarı anlattı: İSPARK'ın mesaisi bitince değnekçinin mesaisi başlıyor

    Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

    Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

    ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

    ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

    Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper, Loto, Şans Topu, On Numara çekilişi hangi günler, nasıl oynanır?

    Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper, Loto, Şans Topu, On Numara çekilişi hangi günler, nasıl oynanır?

    Sıradaki Haber