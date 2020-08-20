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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi
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    20.08.2020 - 16:59 | | AA

    Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi.

    Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi

     

    Altın piyasasında, en düşük 454 bin, en yüksek ise 468 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 düşüşle 459 bin 750 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 707 milyon 646 bin 330,05 lira, işlem miktarı ise 3.764 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 753 milyon 946 bin 754,14 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

    İstanbul'da okullarda 21 Eylül provasıMilli Eğitim Bakanlığının belirlediği 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda' yer alan kriter ve önlemleri yerine getiren Kağıthane Anadolu Lisesine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum Temiz" belgesi verildi. 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim öncesi provaların yapıldığı okulda, hijyen şartları ve temizlik çalışmaları an be an izlenecek.
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