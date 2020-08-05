BİST1.0900.25EURO8.402.87USD7.032.04ALTIN462.833.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 462 bin 500 liraya yükseldi
    ABONE OL
    05.08.2020 - 17:16 | | AA

    Altının kilogramı 462 bin 500 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 500 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 462 bin 500 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 442 bin 520 lira, en yüksek 463 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 462 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 358 milyon 653 bin 288,67 lira, işlem miktarı ise 5.225,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 413 milyon 992 bin 868,95 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayii şeklinde sıralandı.

    Gündüz vakti alkol alıp kavga ettiler!Samsun’da gündüz vakti parkta alkol alarak kavga eden 1'i kadın 3 kişi ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Burdur’da şehit düşen polisin adı, yaralandığı parkta yaşatılacak

    Burdur’da şehit düşen polisin adı, yaralandığı parkta yaşatılacak

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi

    ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi

    Sıradaki Haber