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03.12.2020 - 16:33 | | AA

Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 458 bin 100 lirayı, en yüksek ise 468 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 463 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 453 milyon 25 bin 967,19 lira, işlem miktarı ise 981,78 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 458 milyon 153 bin 46,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi, Kuveyt Türk Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Halk Bankası şeklinde sıralandı.

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