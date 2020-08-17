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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 466 bin 250 liraya yükseldi
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    17.08.2020 - 17:15 | | AA

    Altının kilogramı 466 bin 250 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 250 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 466 bin 250 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 462 bin 800 lira, en yüksek 467 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 466 bin 250 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 873 milyon 75 bin 289,01 lira, işlem miktarı ise 4.116,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 889 milyon 918 bin 476,19 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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