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HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 467 bin 500 liraya geriledi
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16.11.2020 - 17:16 | | AA

Altının kilogramı 467 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 467 bin 500 liraya geriledi

 

Altın piyasasında, en düşük 462 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 467 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 996 milyon 21 bin 569,84 lira, işlem miktarı ise 6.471,87 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 31 milyon 878 bin 880,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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