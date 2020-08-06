06.08.2020 - 16:57 | | AA
Altının kilogramı 488 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 488 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 460 bin 775 lira, en yüksek 488 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,5 artışla 488 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 721 milyon 235 bin 545,48 lira, işlem miktarı ise 5.862,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 722 milyon 190 bin 329,24 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.
Ölümden dönen doktor: Koronavirüs salgını böyle bitmezTürkiye'nin ilk Kovid vakalarından biriydi Dr. Selçuk Köse. Haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, bir kez 6 dakika boyunca kalbi durdu, virüs beynine sıçradı, mide kanaması geçirdi. Ama o, meslektaşlarının yoğun çabalarıyla 35 gün sonra sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Ölümden dönen ve 4 ay boyunca uzak kaldığı hastalarına nihayet kavuşan Dr. Köse, maskesiz dolaşanlara tepkili: Dr. Köse, “Hastane çevresinde bile maske takmayan vatandaşlarımızı görüyorum. Bunlar beni çok üzüyor çünkü sırf bu yüzden ben neredeyse ölüyordum. Uyulacak kurallar belli ve çok basit. Bu kadar zor olmamalı.” dedi.