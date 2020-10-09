85,74BİST1.1651.27EURO9.29-0.55USD7.86-0.98ALTIN487.270.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı ne kadar?
    ABONE OL
    09.10.2020 - 17:20 | | AA

    Altının kilogramı ne kadar?

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 800 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı ne kadar?

    Altın piyasasında, en düşük 472 bin lira, en yüksek 488 bin 614,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 487 bin 800 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 296 milyon 449 bin 269,76 lira, işlem miktarı ise 2.687,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 299 milyon 698 bin 828,64 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    Azerbaycan, Ermenistan'ın Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha ettiAzerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Mingeçevir iline attığı füzeyi havada imha etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

    Son dakika... İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Son dakika... Meteoroloji'den Bursa ve Yalova için flaş uyarı!

    Son dakika... Meteoroloji'den Bursa ve Yalova için flaş uyarı!

    Sıradaki Haber