Altının kilogramı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 440 bin 400 lirayı, en yüksek ise 443 bin 20 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 442 bin 230 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 450 milyon 529 bin 251,89 lira, işlem miktarı ise 1.016,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 458 milyon 507 bin 419,41 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret şeklinde sıralandı.