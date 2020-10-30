Altının kilogramı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 497 bin lira, en yüksek 507 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 507 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 70 milyon 483 bin 445,34 lira, işlem miktarı ise 4.155,97 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 101 milyon 474 bin 745,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.