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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının ons fiyatı zirveyi gördü
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    01.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Altının ons fiyatı zirveyi gördü

    Altının ons fiyatı 1.982.73 dolarla tarihi zirvesini gördü.

    Altının ons fiyatı zirveyi gördü

    Kovid-19 salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, dün rekorunu 1.982.73 dolara taşıdı. Avrupa ekonomilerinin ikinci çeyrekte önemli oranlarda küçüldüğünün açıklanması da altının yükselişinde etkili oldu. Ons fiyatındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Altının gram fiyatı 444.5 lirayla zirveye çıktı.

    Petrol de yükseliyor

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yüzde 1’e yakın yükselerek 43.61 dolara çıktı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD’nin ticari ham petrol stokları sert düşüş göstererek geçen hafta 10.6 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 360 bin varil artacağı yönündeydi. EIA verileri, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’de petrol talebinin artmaya başladığını gösterirken, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Ancak dünya genelinde Kovid-19 vakalarında görülen artış, küresel büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkileyerek fiyat üzerinde baskı oluşturuyor.

    Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.
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