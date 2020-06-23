Alüminyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Alüminyum gümüş renkte bir metal türüdür. Tabiatta genellikle boksit cevheri halinde bulunmaktadır. Simgesi AL ve Atom Numarası 13'tür.



Alüminyum Özellikleri



Alüminyum oksidasyona karşı üstün direnci bulunmaktadır. Bu direncin temelinde ise pasivasyon özelliği vardır. Endüstride pek çok farklı kollarda ve ürün yapımında da kullanılmaktadır. Alüminyumun birçok farklı özelliği de bulunmaktadır. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:



- Doğada boksit cevheri halinde bulunmaktadır.

- Dünya üzerinde en çok bulunan elementlerden biridir.

- Ayrıştırılarak elde edilir. Ayrıştırma işlemi ise elektroliz yöntem ile yapılmaktadır.

- Saf alüminyumlar yumuşak bir yapıya sahiptir.

- Alaşımları ise saf halinin 15 katı kadar dayanıklıdır.

- Çelik ve bakır ağırlığının üçte biri kadardır.

- Alüminyum kolaylıkla dövülebilir, işlenebilir ve şekil verilebilir.

- Yüksek oranda korozyon direncine sahip bir elementtir.

- Zehirleyici bir metal değildir. Manyetik özelliği de bulunmamaktadır.

- Geri dönüşümlü bir metal olan Alüminyum çevrecidir.

- Geri dönüşümü için kullanılan enerji, ilk elde edilmesi için kullanılan enerjinin yüzde 5'i kadar olmaktadır.

- Dünya ekonomisinde çok büyük bir öneme sahiptir. Bunun sebebi endüstrinin birçok kolunda kullanılmasıdır.



Alüminyum Hangi Alanlarda Kullanılır?



Alüminyum en çok soğutma sanayisinde kullanılır. Bunun sebebi kolay soğuyup ısıyı emen bir metal olmasıdır. Ayrıca bakırdan daha ucuzdur. Bakırdan daha yumuşak ve işlenmesi kolay olduğu için birçok sektörde kullanılmaktadır. Uçak ve uzay araçlarında, bütün taşıt araçlarında, inşaat sektöründe, elektrik ve elektronik araçların yapımı aşamasında kullanılan bir metaldir.

Alüminyumun bir diğer özelliği parlak olmasıdır. Bu özelliği sayesinde şık bir görünüm kazandırdığı için dekoratif amaçlı mobilya ve süs eşya yapımında da kullanılmaktadır. Alüminyum dayanıklı bir üründür. Dayanıklı olması sebebiyle inşaat sektöründe dış cephe kaplama işlemlerinde de oldukça fazla tercih edilmektedir. Birçok alanda kullanılmakta olan alüminyum oldukça önemli bir elementtir.