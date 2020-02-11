Alzheimer hastaları için akıllı kapı yaptı

Yarını Kodlayanlar’a 2017’de dahil olan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, projenin gönüllü eğitmenleri Yasin Köse ve Makbule Çavuş’tan eğitim ve mentorluk aldı. Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği ve yaş ortalamasının 27 olduğu Sosyal Kooperatif Hackathonu’nda tek ortaokul grubu olarak yer alan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, mültecilerle ilgili istihdam fikriyle Türkiye 4’üncüsü oldu. Ayrıca, kendi tasarladıkları ve kodladıkları elektronik devrelerle Alzheimer hastaları için akıllı kapı yapan başarılı öğrenciler, C# diliyle yazdıkları ve tasarladıkları The Golden Ball (Altın Top) oyunuyla da büyük ilgi gördü.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında düzenlediğimiz eğitimlerde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor” dedi.