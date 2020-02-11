BİST118.3420EURO6,570,08USD6,020,09ALTIN304,110,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Alzheimer hastaları için akıllı kapı yaptı
    ABONE OL
    11.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Alzheimer hastaları için akıllı kapı yaptı

    Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Yarını Kodlayanlar’ projesine Denizli’den katılan öğrenciler Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, mezun oldukları okulda eğitime bu kez ‘konuk eğitmen’ olarak katıldı.

    Alzheimer hastaları için akıllı kapı yaptı

    Yarını Kodlayanlar’a 2017’de dahil olan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, projenin gönüllü eğitmenleri Yasin Köse ve Makbule Çavuş’tan eğitim ve mentorluk aldı. Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği ve yaş ortalamasının 27 olduğu Sosyal Kooperatif Hackathonu’nda tek ortaokul grubu olarak yer alan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, mültecilerle ilgili istihdam fikriyle Türkiye 4’üncüsü oldu. Ayrıca, kendi tasarladıkları ve kodladıkları elektronik devrelerle Alzheimer hastaları için akıllı kapı yapan başarılı öğrenciler, C# diliyle yazdıkları ve tasarladıkları The Golden Ball (Altın Top) oyunuyla da büyük ilgi gördü.
    Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında düzenlediğimiz eğitimlerde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor” dedi.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yozgat, Sivas ve Niğde'de okullar tatil mi? 11 Şubat Valilikten açıklama yapıldı mı?

    Yozgat, Sivas ve Niğde'de okullar tatil mi? 11 Şubat Valilikten açıklama yapıldı mı?

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber