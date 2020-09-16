Amazon Prime Türkiye’de

Şirketten yapılan açıklamada 19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan Amazon Prime’ın seçili şehirlerde aynı gün ve ertesi gün teslimat, Amazon Original içeriklerinin yanı sıra birçok ödüllü film ve diziyi barındıran Prime Video, oyun dünyasının kanalı Prime Gaming ve Prime üyelerine özel indirimler gibi hizmetler sunduğu belirtildi.



Açıklamada, Amazon Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7.90 TL karşılığında abone olunabildiği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime ile birlikte İstanbul, Bursa ve Kocaeli’deki müşterilerimiz siparişlerini aynı gün içinde teslim alabilecek” dedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Bedava ve hızlı kargo hizmetiyle öne çıkan Amazon Prime, geçerli ürünlerde İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de 50 TL ve üzeri alışverişlerde aynı gün teslimat hizmeti sunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Manisa, Bolu ve diğer 10 ildeki üyeler ise harcama limiti olmaksızın ertesi gün teslimat hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyor.”