‘Ambalajlı suda talebi karşılarız’

Özellikle son günlerde ambalajlı ürünlerin önemi gittikçe artıyor. Ambalaj sayesinde içecek ürünleri hijyenik bir şekilde son tüketiciye ulaşıyor. Su tüketiminde artan talebi karşılayabilecek kapasitede olduklarını belirten ambalajlı su sektörü temsilcileri, kaliteli ve hijyenik suya erişiminin kesintisiz sağlanması için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.

Evde tüketim artacak

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Seyhanlı, virüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde ev içi tüketimde artış beklediklerini söyledi.

Sektörün artan talebi karşılayabilecek kapasitede olduğunu belirten Seyhanlı, “Ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektör mevcut kurulu kapasite ile bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumda” dedi.

Sürekli denetleniyor

Ambalajlı suların önemine değinen Seyhanlı, “Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenen ambalajlı sular, kaynaktan şişelenme sürecine kadar olan tüm aşamalarda gerekli gıda güvenliği ve hijyen şartları sağlanarak tüketicilerimize sunuluyor” dedi. Ambalajlı su tüketilirken etiketin üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından izinli olduğuna, izin tarihi ve sayısına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Seyhanlı, “Bakanlıkça izin verilen suların adı, ambalaj üzerindeki kapakta ve etikette, geri dönüşümlü ambalajlar için kapak, etiket, emniyet bandı ve şişede bulunur” bilgisini verdi.

Kişi başı 140 litre

Türkiye’de su pazarı hacminin 2019’da 12 milyar litreye ulaştığını belirten Serdar Seyhanlı şöyle devam etti: “Sektörün toplam cirosunun ise yaklaşık 8 milyar TL’ye ulaştığını tahmin ediyoruz. Sektörde 15 bini aşkın kişiye doğrudan olmak üzere toplamda 100 bine yakın istihdam sağlanıyor. Geçen yıl kişi başı yıllık ortalama su tüketimi yaklaşık 140 litreye ulaştı. 2019 TÜİK verilerine göre, 62 milyon dolar değerinde 440 bin ton ambalajlı su ihraç ettik.”