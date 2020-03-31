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    HaberlerEkonomi Haberleri American Airlines, 12 milyar dolar devlet yardımı isteyecek
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    31.03.2020 - 07:51 |

    American Airlines, 12 milyar dolar devlet yardımı isteyecek

    American Airlines, corona virüs salgınının etkileri ile başa çıkmak için ABD hükümetinden 12 milyar dolar finansal destek isteyeceğini doğruladı.

    American Airlines, 12 milyar dolar devlet yardımı isteyecek

    Şirket, çalışanlarına gönderdiği e-postada, istenecek finansal desteğin potansiyel en kötü senaryolara rağmen uçmaya devam etmelerine imkan vereceği ifade edildi.

    ABD Kongresi'nin geçen hafta onayladığı ve Trump'ın imzaladığı 2,2 trilyon dolar büyüklüğündeki corona virüs teşvik paketinde hava yolu şirketleri için yarısı karşılıksız olmak üzere 50 milyar dolar ayrılmıştı.

    American Airlines geçen yıl 2,9 milyar dolar kar etti ve temettü, hisss geri alımı yoluyla hissedarlarına 1,3 milyar dolar ödedi.

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