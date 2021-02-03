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03.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Amerikalılar Türk oyunu oynuyor

Amerikalı oyun devi Zynga’nın geçen yıl 168 milyon dolara satın aldığı Türk oyun firması Rollic Games’in oyunları ülkeyi fethetti.

Amerikalılar Türk oyunu oynuyor

Firmanın geliştirdiği iki oyun olan ‘High Heels!’ ve ‘Blob Runner 3D’ şu anda ABD’de en çok indirilen ücretsiz oyun kategorisinde ilk iki sırada yer alıyor.

Rekor kırıyor

Rollic’in kurucusu olan ve satıştan sonra da CEO’luğunu devam ettiren Burak Vardal, bu durumu sosyal medyada bir gönderide paylaştı. Zynga yöneticileri de bu yönde sosyal medya paylaşımlarında bulundu.

Hyper casual türündeki iki oyun oynanma rekorları kırıyor.

High Heels! Android ve iOS platformlarından indirilebiliyor. High Heels!’de, topuklu ayakkabıyla duvarları, gökdelenleri, engelleri aşıyorsunuz. Topuğunuz ne kadar yüksekse engelleri o kadar kolay geçiyorsunuz. Onlarca aşaması bulunan oyunda oyun içi satın alma özelliği de sunuluyor.

Blob Runner 3D’de ise, jöle adamla engelleri aşıyorsunuz.

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