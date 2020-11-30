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30.11.2020 - 07:00 | | MERSİN AA

Anamur muzu 12 aya yayılıyor

Türkiye’nin önemli muz üretim  merkezlerinden Mersin’de, sübvansiyonlu tarım kredisi ve örtü altı tarım destekleriyle son yıllarda üretim alanı 50 bin dekara ulaşan “tescilli ürün” Anamur muzu, bölgedeki çiftçilerin en büyük gelir kaynakları arasında.

Anamur muzu 12 aya yayılıyor

Coğrafi konumu ve mikroklima özelliğine sahip Anamur ve Bozyazı ilçesinde üretimi yapılan muz, sera ortamında doğal yollarla yetiştiriliyor. Sübvansiyonlu tarım kredisi, örtü altı tarım destekleri ve hibe kredi  fırsatlarıyla son yıllarda üretim alanlarını genişletme imkanı bulan üreticiler, ithalattaki yüksek vergi oranının devam etmesini, devlet desteklerinin de sürmesini istiyor.

Hevenkte dünya birincisi

Anamur - Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın bölgedeki muz üretimiyle yakından ilgilendiğini söyledi. Muz üretiminde son yıllarda önemli gelişmelerin yaşandığına işaret eden Gümüş, daha önceki yıllarda 4 - 5 aylık süreçte üretimi gerçekleştirilen muzun, üreticilerin gelişen teknolojiye ayak uydurmasıyla şu an 12 aya yayıldığını kaydetti. Devlet destekleriyle ithalatta gerileme yaşandığının altını çizen Gümüş, şunları kaydetti:

“Muz üretiminde hevenk bazında dünya birincisiyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın muzu havza sistemine almasını istiyoruz. Seralarımızın oluşmasında  devletimizin çok büyük ve göz ardı edilemeyecek katkıları var.”

 

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