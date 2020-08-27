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    HaberlerEkonomi Haberleri Android POS’la maliyeti düşürecek
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    27.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Android POS’la maliyeti düşürecek

    Paycell üye işyerleri için sunduğu yenilikçi ürünlere bir yenisini daha ekledi. Paycell Android POS ile üye iş yerleri yazarkasa ÖKC yatırım maliyetinden muaf olabilecek, belgeleme süreçlerinde maliyet avantajı ve verimlilik sağlayabilecek.

    Android POS’la maliyeti düşürecek

     

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Paycell olarak techfin alanında geniş yelpazede sunduğumuz yenilikçi çözümlerimizle ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Akıllı telefonlara geçiş döneminde yaşadığımız büyük değişim gibi, POS cihazları dünyasında da bir devrim yaşanıyor. Android POS işletim sistemi sayesinde birçok uygulama geliştirici iş yerlerini yeni uygulamalar ve yeni iş yapış şekilleriyle tanıştıracak. Bu sayede iş yerleri birçok ihtiyacını bu uygulamalar sayesinde tek platform üzerinden karşılayacak” dedi.

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