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    03.03.2020 - 07:00 | | Hanife BAŞ

    ‘Anında teslimata’ başlayacak

    E-ticaret sitesi Gittigidiyor, anında teslimata başlayacağını duyurdu.

    ‘Anında teslimata’ başlayacak
    Hanife BAŞ

    Gittigidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, 2019 yılını yüzde 30 büyümeyle kapattıklarını belirterek, “100 binden fazla satıcıya ve 28 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştık. 15 milyon ürün çeşidimiz var. Bu yıl ise büyüme hedefimiz yüzde 40” dedi.

    Sektördeki trendleri takip ettiklerini ve iki ay gibi bir sürede anında teslimat alanına da girecekleri bilgisini paylaşan Kantarcı, bunun Gittigidiyor markası altında ya da başka bir markayla olup olmamasını değerlendirdiklerini, en kısa sürede faaliyetlerine başlayacaklarını da aktardı.

    E-ihracat hamlesi

    Kantarcı, bir eBay şirketi olarak Türkiye’deki satıcılarını ve KOBİ’leri yurtdışına da açtıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

    “Önümüzdeki dönemde ürün envanterimizi daha genişletip daha fazla KOBİ ve klasik perakendeciyi sistemimize katmaya devam edeceğiz. E-ihracat atılımını 1 yıl önce başlattık. 2020’ye en az 1000 satıcının e-ihracata başlaması hedefiyle girdik. Ancak beklediğimizden daha hızlı ilerliyoruz. 800 satıcımız 50 binden fazla ürünü GittiGidiyor üzerinden listeleyerek e-ihracat yapıyor. Biz de hedefimizi katladık ve yıl sonuna kadar en az 2000 satıcımızı e-ihracata başlatmayı planlıyoruz. Özellikle Almanya, ABD ve İngiltere’nin Türk ürünlerine ilgisi yüksek. Şu an en fazla talep ev tekstili, mutfak ürünleri ve ayakkabı kategorilerine geliyor.”

    Sektör % 35 büyüdü

    Türkiye’de e-ticaret sektörünün büyüklüğünün 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 35’lik artışla 42 milyar TL’ye çıktığını da aktaran Öget Kantarcı, “2020’de yüzde 30-35 bandında büyümesini bekliyoruz. Halen e-ticaretin genel perakendeden aldığı pay yüzde 6’larda. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 20. Daha gidecek çok yolumuz var” dedi.

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