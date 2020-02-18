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    HaberlerEkonomi Haberleri Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 taşınmazını satacak
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    18.02.2020 - 12:01 | | AA

    Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 taşınmazını satacak

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralarında konut ve dükkanların yer aldığı 100 gayrimenkulünü ihaleyle satışa çıkaracak.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 taşınmazını satacak

    Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesinde yer alan 95 konut ve 1 dükkan, Çayyolu'nda 1 konut, Mamak Araplar Mahallesinde bulunan 3 dükkan, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından 20 Şubat'ta kapalı teklif usulü ile satışa sunulacak.

    İhalede hemen teslim konutların takdir edilen bedelleri 220 bin ile 700 bin lira arasında değişirken, dükkanlar da 59 bin 920 ile 2 milyon 881 bin 800 lira arasında değişen fiyatlardan satışa çıkacak.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 taşınmazını satacak

    Krediye uygun ve peşin olarak satışa sunulacak konutlar 120 ve 250 metrekare, dükkanlar ise yaklaşık 18-564 metrekare aralığında yer alıyor.

    En az 40 milyon 434 bin 897 TL gelir elde edilmesi beklenen taşınmazlar 2 1, 3 1 ve 4 1 oda ve salondan oluşuyor. Konut ihaleleri, kapalı zarf usulüyle 20 Şubat Perşembe günü "Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok 1.Kat Yenimahalle/Ankara" adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 taşınmazını satacak

    İhale şartnamesini ve diğer eklerini almak isteyenlerin en geç 19 Şubat Çarşamba saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesine başvurması, teklif mektuplarını ise en geç 20 Şubat Perşembe 12.00'ye kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına elden ya da iadeli taahhütlü olarak teslim etmesi gerekiyor.

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