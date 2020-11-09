Ankara keçisi için pozitif ayrımcılık

Kılınç, AA’ya yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez anaç koyun ve keçiye verilen destek miktarlarının birbirinden farklılık gösterdiğini ifade ederek, anaç koyun için 30, anaç keçi için 35 lira ödeme yapılacağını anımsatttı.

Son 4 yıldır anaç koyun keçi destekleri için 25 lira ödendiğini ancak 2020 yılı destekleme miktarlarının arttığını dile getiren Kılınç, söz konusu artış oranının yüzde 20 düzeyine ulaştığına dikkati çekti.

Ankara Keçisi için yapılan desteklere de değinen Kılınç, şunları kaydetti:

“Bu yıl Ankara Keçisi yetiştiricilerine Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan pozitif bir ayrımcılık yapıldı. Ankara Keçisi yetiştiricilerinin anaç keçilerine verilen toplam 55 liralık destek bizi ziyadesiyle memnun etti. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ankara Keçisi’nin yaşaması için bu şekilde gerekli destek sağlanacaktır.”