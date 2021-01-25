Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı

Testleri yapacak YHT ile Ankara-Balışeyh konvansiyonel ve Balışeyh-Sivas YHT hat kesimi üzerinde, YHT setinin, elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerindeki sinyalizasyon sistemi ve özellikle tren tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek.
Ankara'dan saat 08.00'de hareket eden YHT'nin Sivas'a test çalışmalarını yaparak ulaşması planlanıyor. Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm, dinamik ve 'ETCS Seviye 1' testleriyle devam edilecek.
Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılarak, hat işletmeye alınacak.
İstanbul'da bu sabah trafiği durduran kazaGelen son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde İddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.