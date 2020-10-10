Ankaralı Nata’dan yatırım atağı

Türkiye ve yurt dışı müteahhitliğinde özellikle altyapı çalışmalarıyla tanınan Ankara merkezli Nata Holding, yurt içinde AVM zincirine yenilerini ekliyor. Bu kapsamda özellikle İstanbul projelerinin de önemli bir yer tutması bekleniyor. Pandemi döneminde de yatırıma ara vermediklerini belirten Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, özellikle yeni istihdam alanları oluşturmaya yoğunlaştıklarını söyledi. Tanık, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yaptıkları büyük işlerden örnekler vererek, kazançlarını Türkiye’ye yatırmak için çalıştıklarını söyledi. Yurtdışında özellikle Türkmenistan’da inşa ettiği büyük projelerle dikkat çeken Nata, dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasında yer alıyor.

Bu yıl Türkiye’ye 250 milyon dolar yatırım yaptıklarını anlatan Yusuf Tanık, “İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Bodrum’da yatırımlarımız devam ediyor. Sadece bu yıl 1 milyon metrekare inşaat yaptık. 2018-2019’da yaptığımız yatırımlarla doğrudan 1000, dolaylı olarak ise 8 bin kişiye istihdam sağladık. 2020-2021’deki projelerle 10 bin kişiye dolaylı olarak istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu.

Yüzde 100 yerli

Satın alma yoluyla da AVM zincirlerini büyüten Nata, Eskişehir, Yalova ve Silivri’de aldığı alışveriş merkezleri ile mevcut portföyünü 8’e çıkardı. Ankara, Adana ve İzmir’de de yatırım planlayan Nata, önceki gün ise Vega İstanbul’un açılışını yaptı. Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük AVM zincirini oluşturduklarını vurgulayan Tanık, “5 yılda toplam 500 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. Madencilikte de nikel çıkarmak için 500 milyon dolar yatırım öngörümüz var. Toplam yatırım 1 milyar dolara çıkacak” dedi.

Efes’in eski fabrika alanında çalışmalar devam ediyor

İstanbul’daki yatırımları kapsamında 2019 yılı sonunda Anadolu Efes’in Bahçelievler’deki fabrika arazisini satın alan Nata tarafından 120 bin metrekarelik arazi için 270 milyon lira ödenmişti. Yusuf Tanık, şu anda fabrikanın yıkım işlerinin yapıldığını belirterek, “Yaklaşık 700 konut bulunan, cadde mağazaları olan bir proje tasarlıyoruz. Projede 42 bin metrekare koru alanı da olacak. Yıl sonunda satışa çıkmayı planlıyoruz” dedi.

‘Kira almadık’

57 bin metrekare kiralanabilir alanı ve 120 mağazası bulunan Vega İstanbul kapılarını açtı. AVM dışında 500 dairenin bulunduğu Tem Point konutları ve 120 yatak kapasiteli özel hastaneyi de kapsayan proje için 150 milyon dolar yatırım yapıldı. Nata Holding CEO’su Cüneyt Kandemir, AVM sektöründe ‘iş ortakları’ olarak perakendecilerin yanında olduklarını belirtirken, pandemi sürecinde kapalı oldukları tarihler arasında kira faturası hazırlamadıklarını ve herhangi bir kira talebinde bulunmadıklarını söyledi.