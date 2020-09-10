Anlık değişen altın fiyatları... Çeyrek ne kadar, gram altın kaç lira?

Altın fiyatları salı gününden bu yana yükselişte... Yatırımcılarda eski rekorlar gelir mi beklentisi oluşurken perşembe günkü seyir merak ediliyor. Özellikle ons, gram ve çeyrek altın fiyatları takip ediliyor. İşte altında son durum....

ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN NE KADAR?

Altın Ons Alış 1.944, satış 1.945 dolar

GRAM ALTIN FİYATI

464,56 TL'ye alınırken, 468,17 TL'ye satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın 763,60 TL'ye alınırken, 769,30 TL'ye satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altının ise alış fiyatı 1.507,50TL iken, satış fiyatı 1.538,40 TL.

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın 3.016,00 TL , satış fiyatı 3.047,40 TL...