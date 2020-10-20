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    HaberlerEkonomi Haberleri Ant Yapı, Rusya’da ikinci havalimanı projesine başladı
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    20.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ant Yapı, Rusya’da ikinci havalimanı projesine başladı

    Uluslararası alanda en çok iş yapan 100 müteahhitten biri olan Ant Yapı, Rusya’da Sibirya Bölgesi’nin en büyük şehri Novosibirsk’te bulunan uluslararası Tolmaçevo Havaalanı’nın inşaatına başladı. Mevcut terminal binasıyla birlikte yeni terminal inşaatını da kapsayan proje, toplamda 56 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor.

    Ant Yapı, Rusya’da ikinci havalimanı projesine başladı

    Ant Yapı’nın 230 milyon dolar bedel ile hayata geçirmeyi planladığı Tolmaçevo Havaalanı’nın yıllık 7.5 milyon yolcu kapasitesiyle önemli bir aktarma merkezi olma özelliği de taşıdığı belirtildi. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 10 milyon metrekarenin üzerinde proje gerçekleştiren Ant Yapı, Tolmaçevo Havalimanı’nı 2022 yılında bitirmeyi hedefliyor.

    20’nin üzerinde proje

    Tolmaçevo Havaalanı projesinin, Domodedovo Havalimanı projesinden sonra Rusya’da gerçekleştirdikleri ikinci havalimanı projesi olduğunu belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, şöyle dedi:

    “Ant Yapı olarak Rusya’ya yatırım yapmış şirketlerin başında geliyoruz Bugün Rusya’da Avrupa’nın en yüksek binası unvanına sahip olan OKO Towers, Soçi Olimpiyat Köyü, Domodedovo Havaalanı Terminal 2 Binası, IQ Quarter Moskova City Terminal Binası, Action 44 Otel, Capital Towers, Yasniy Yaşam Kompleksi ve Zolotoy Ostrov Çok Fonksiyonlu Yaşam Kompleksi olmak üzere birçok önemli projede Ant Yapı imzası bulunuyor. Şu anda Rusya’da devam eden ve bir kısmı tamamlanmak üzere olan 20’nin üzerinde projemiz var. Türkiye’de hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın yanında yurtdışında da Rusya, Amerika ve İngiltere’de yoğun olarak çalışıyor, yeni pazar arayışlarımıza da devam ediyoruz.”

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