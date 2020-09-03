App Store’a dijital hizmet vergisi zammı

Dijital Hizmetler Vergisi’nin oranı yüzde 7.5. Apple, uygulamalar ve uygulama içi satın almalar için vergi ve fiyat değişiklikleri konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Vergiler veya döviz kurları değiştiğinde, bazen App Store’da fiyatları güncellememiz gerekiyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Şili, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye’deki vergi değişikliklerine yanıt olarak App Store’daki uygulamaların ve uygulama içi satın alımların fiyatları artacak.”

Türkiye’deki yüzde 18’lik KDV’ye ek olarak yüzde 7.5’lik yeni vergi yansıtılacak.



