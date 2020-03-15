Apple, Çin dışındaki mağazalarını kapatıyor

Apple CEO’su Tim Cook’un da paylaştığı ve şirketin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada “Virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için en etkili yöntem yoğunluğu azaltmak ve sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkarmak” ifadeleri kullanılırken, Çin dışındaki mağazaların geçici olarak 14 gün boyunca kapatılacağını ve personelin uzaktan çalışacağı açıklandı.

Apple, Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” olarak tanımladığı koronavirüs (Covid-19) salgınının yoğun görüldüğü İtalya ve İspanya’da mağazalarını kapatmıştı. Çin hariç dünya genelinde 460 mağazası bulunan Apple’ın geçici kapatma kararından en fazla etkilenecek ülke ise 270 mağazanın bulunduğu ABD olacak.