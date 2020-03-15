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    HaberlerEkonomi Haberleri Apple, Çin dışındaki mağazalarını kapatıyor
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    15.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Apple, Çin dışındaki mağazalarını kapatıyor

    Apple, Çin dışındaki tüm perakende mağazalarını 27 Mart tarihine kadar kapatacağını ve koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla personelini evden çalıştıracağını duyurdu.

    Apple, Çin dışındaki mağazalarını kapatıyor

    Apple CEO’su Tim Cook’un da paylaştığı ve şirketin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada “Virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için en etkili yöntem yoğunluğu azaltmak ve sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkarmak”  ifadeleri kullanılırken, Çin dışındaki mağazaların geçici olarak 14 gün boyunca kapatılacağını ve personelin uzaktan çalışacağı açıklandı.

    Apple, Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” olarak tanımladığı koronavirüs (Covid-19) salgınının yoğun görüldüğü İtalya ve İspanya’da mağazalarını kapatmıştı. Çin hariç dünya genelinde 460 mağazası bulunan Apple’ın geçici kapatma kararından en fazla etkilenecek ülke ise 270 mağazanın bulunduğu ABD olacak.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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