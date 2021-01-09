Apple ve Hyundai elektrikli otomobil ve pili konuşuyor

Reuters’da geçen ay yayımlanan haberde Apple’ın sürücüsüz araç teknolojisinde mesafe katettiği ve 2024 yılında kendi geliştirdiği pillerle binek araç üretimine başlamayı düşündüğü bildirilmişti. Korea Economic Daily TV kanalının haberinde iki şirketin 2027 yılına kadar otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli araç üretimek için görüştükleri ve Hyundai ya da iştiraki Kia Motors’un ABD’deki fabrikalarında pil geliştirecekleri ifade edildi. Hyundai’den yapılan açıklamada, “Apple ve Hyundai arasında görüşmeler yürütülüyor ancak bu görüşmeler henüz başlangıç seviyesinde ve hiçbir şey kesinleşmiş değil” denildi.
Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.