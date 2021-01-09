Apple ve Hyundai elektrikli otomobil ve pili konuşuyor

Reuters’da geçen ay yayımlanan haberde Apple’ın sürücüsüz araç teknolojisinde mesafe katettiği ve 2024 yılında kendi geliştirdiği pillerle binek araç üretimine başlamayı düşündüğü bildirilmişti. Korea Economic Daily TV kanalının haberinde iki şirketin 2027 yılına kadar otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli araç üretimek için görüştükleri ve Hyundai ya da iştiraki Kia Motors’un ABD’deki fabrikalarında pil geliştirecekleri ifade edildi. Hyundai’den yapılan açıklamada, “Apple ve Hyundai arasında görüşmeler yürütülüyor ancak bu görüşmeler henüz başlangıç seviyesinde ve hiçbir şey kesinleşmiş değil” denildi.